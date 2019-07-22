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Министр Тигран Хачатрян встретился с производителями коньяка и виноделами


Министр экономики Армении Тигран Хачатрян 22 июля провел отраслевое обсуждение с представителями компаний сферы производства коньяка и виноделия Армении. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, были обсуждены вопросы оборотных средств, возможности реконструкции программ государственного содействия в соответствии с требованиями компаний.

В ходе встречи были затронуты вопросы экспорта, в частности, возможности стимулирования экспорта на российский рынок.

Министр Хачатрян в ходе встречи с виноделами и производителями коньяка рассмотрел целесообразность направленности на рынки некоторых стран с учетом действующих торговых регулирований и интереса.

По итогам встречи была достигнута договоренность о том, что предложения будут обобщены и переданы министерству в письменной форме.




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