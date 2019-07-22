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Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет находиться в отпуске


Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 22 июля по 2 августа будет находиться в отпуске. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт электронного управления e-gov.am.

Николу Пашиняну предоставляется часть ежегодного минимального отпуска за 2018 -2019 годы. В течение пребывания премьер-министра Армении в отпуске, его заменит вице-премьер Тигран Авинян.




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