Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет находиться в отпуске
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 22 июля по 2 августа будет находиться в отпуске. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт электронного управления e-gov.am.
Николу Пашиняну предоставляется часть ежегодного минимального отпуска за 2018 -2019 годы. В течение пребывания премьер-министра Армении в отпуске, его заменит вице-премьер Тигран Авинян.
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