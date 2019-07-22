Парламент Республики Арцах созвал внеочередную сессию

22 июля Национальное собрание Республики Арцах, согласно статьям 114 Конституции Республики Арцах и 40 Регламента Национального собрания созвало внеочередную сессию. Внеочередная сессия созвана по инициативе президента Республики Арцах.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и связей с общественностью НС Республики Арцах, министр юстиции Арарат Даниелян, представляя во втором чтении Избирательный кодекс и прилагаемый пакет законопроектов, отметил, что после принятия закона в первом чтении со стороны фракций НС и одного депутата получено более трех десятков предложений. Более двух десятков предложений было сделано самим автором.

Министр коснулся представленных предложений, особо отметив важность публикации списков избирателей, составления пропорциональных списков, запрета благотворительности во время выборов и упрощения избирательного права для лиц, имеющих опорно-двигательные проблемы.

Заслушав положительное заключение головной постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам, состоялся обмен мнениями, в ходе которого выступили депутаты Гагик Багунц, Артур Товмасян, Эдвард Агабекян и Ашот Гулян.

В заключительном выступлении Арарат Даниелян коснулся прозвучавших в ходе обмена мнениями озабоченности и предложений. После Арарат Даниелян представил проект Закона “О партиях”. По словам министра, после первого чтения предложение по законопроекту представила фракция “Дашнакцутюн”.

После получения положительного заключения постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам парламент 26 голосами “за” и 1 воздержавшимся во втором чтении принял закон.

Представляя на обсуждении в НС Закон “О государственной поддержке сферы информационных технологий “ с приложенными проектами, министр экономики и производственных инфраструктур Левон Григорян отметил, что после первого чтения никаких предложений не поступало.

С положительным заключением постоянной комиссии НС по вопросам производства и производственных инфраструктур парламент 25 голосами “за” принял закон.

Закрывая сессию, председатель НС поблагодарил депутатов и представителей правительства за эффективную работу и заявил, что с завтрашнего дня для депутатов и аппарата парламента начинается установленный законом отпускной период.