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В столице Сомали произошел взрыв


Не менее 10 человек стали жертвами взрыва в столице Сомали - Могадишо. Об этом сообщил в понедельник сомалийский портал "Губджуг ньюс".

По его информации, бомба взорвалась на контрольно-пропускном пункте у въезда в международный аэропорт Могадишо возле автомагистрали. Звуки взрыва были слышны по всему городу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Место происшествия оцеплено сомалийскими силами безопасности.

 

 




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