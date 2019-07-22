В столице Сомали произошел взрыв

Не менее 10 человек стали жертвами взрыва в столице Сомали - Могадишо. Об этом сообщил в понедельник сомалийский портал "Губджуг ньюс".

По его информации, бомба взорвалась на контрольно-пропускном пункте у въезда в международный аэропорт Могадишо возле автомагистрали. Звуки взрыва были слышны по всему городу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Место происшествия оцеплено сомалийскими силами безопасности.