Временно будет прекращена подача газа в село Норашен Тавушской области

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 23 июля с 10: 30 до 16: 00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей села Норашен Тавушской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.