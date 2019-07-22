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Временно будет прекращена подача газа в село Норашен Тавушской области


ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 23 июля с 10: 30 до 16: 00 будет прекращено газоснабжение газопотребителей села Норашен Тавушской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.




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