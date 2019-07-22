Пашинян поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Раду

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Украины Владимира Зеленского и его партию с победой на выборах в Раду.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян опубликовал поздравление в своем микроблоге в Twitter на украинском языке.

“Поздравляю Президента Украины Владимира Зеленского и партию “Слуга народа” с победой на выборах в парламент Украины.

Уверен, что новый парламент и правительство продолжат путь реформ с еще большими усилиями и новыми возможностями армяно-украинского сотрудничества”, - написал премьер-министр.

Выборы в Раду Украины состоялись 21 июля.