ЕС обсуждает с Арменией пути использования средств дополнительного финансирования

Финансирование ЕС Армении в этом году увеличится с 35 млн евро до 70 млн евро. В этом плане ведутся конструктивные обсуждения с правительством, чтобы понять, как использовать эту сумму.

Как передает «Арменпресс», об этом Свитальский сказал на пресс-конференции.

“Средний уровень годового содействия в рамках двустороннего программирования составлял 35 млн евро, а в этом году достигнет 70 млн евро. В 2019 году содействие в этом направлении достигнет 70 млн евро. Речь идет о двустороннем процессе, есть также и многостороннее содействие.

Мы сейчас проводим довольно конструктивное обсуждение с правительством, как эти деньги нужно использовать”, - сказал Свитальский и выразил уверенность, что в конце года все необходимые документы будут подготовлены. Он не уточнил, в каком направлении они движутся, однако заверил, что 70 млн евро будут направлены на реализацию конкретных программ.

ЕС скоро начнет также и технические обсуждения относительно следующей многолетней финансовой программы. “Мы уже знаем, что имеем до 2021 года. Однако то, что произойдет после 2021 года, будет обсуждено в Брюсселе”,- отметил он.

Свитальский подчеркнул важность того, чтобы уровень беспрецедентно возросшего содействия 2019 года сохранился бы и после этого.