Авторитет каждого офицера должен быть намного выше, чем военное значение его погонов: Никол Пашинян 

Премьер-министр Никол Пашинян в министерстве обороны принял участие в мероприятии окончания учёбы выпускников 2018-2019 гг. военно-образовательных учреждений. Премьер-министр поздравил всех выпускников с окончанием вуза, получением офицерского звания и ряду выпускников лично вручил дипломы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, обращаясь к присутствующим, Никол Пашинян, в частности, отметил:

“Сегодня мы видим картину, которая символизирует смену поколений, происходящую в Республике Армения, в Вооруженных силах. Сегодня на этой площади стоят люди, которые стояли у истоков Арцахской освободительной борьбы. Сегодня на этой площади стоят офицеры старшего поколения, которые уже прошли очень впечатляющий путь службы и имеют награды, символизирующие этот впечатляющий путь. Сегодня на этой площади стоят выпускники военно-образовательных учреждений, которые впервые в жизни получают офицерские звания.

Офицерская служба - это, наверное, тот вид служения, которое требует самых высоких волевых качеств, так как оно требует воли, безоговорочного и не обсуждаемого выполнения приказов, безоговорочного и не обсуждаемого обеспечения выполнения собственных приказов. Это деятельность, требующая огромной моральной, интеллектуальной, психологической силы. И сегодня ваше присутствие на этой площади свидетельствует о том, что вы приняли решение, у вас достаточно уверенности в собственных силах для несения такого кажущегося непосильным бремени. Быть офицером, быть командиром - значит иногда отправлять своих подчиненных на такие задания, после выполнения которых вероятность возвращения невелика, быть офицером - значит безоговорочно принимать выполнение таких заданий, после выполнения которых вероятность возвращения невелика. Это значит, что формулировка каждого приказа требует от каждого из вас особенной ответственности, поскольку приказы должны быть разумными, приказы должны быть оправданными, приказы должны исходить из точной оценки ситуации и приказы должны служить Вооруженным силам Армении, Республике Армения и ее народу.

Это значит, что авторитет каждого офицера должен быть намного выше, чем военное значение его погонов. Более того, погоны, ценность погонов увеличивается с учетом уважения подчиненных к каждому офицеру, и это уважение является достижением, которое каждый из вас заслужит или уже заслужил своей службой, своим уважением в отношении других, исключительным уважением к собственной личности, исключительным уважением к своей Родине и народу.

И я желаю, чтобы выбранный вами этот трудный путь был более эффективным, желаю вам победного пути во благо нашей страны, нашего народа и каждого из вас. Я хочу особо приветствовать вовлечение женщин в ваши ряды, которое уже много лет происходит в наших Вооруженных силах. Это важный показатель трансформации нашего общества, потому что женщины обладают огромным потенциалом, женщины составляют большинство нашего населения, и мы обязаны создать все возможности, чтобы они могли эффективно и достойно служить Республике Армения - в Вооруженных силах, на государственной службе, в экономике и везде. Понимая, что не все добьются такого успеха, я хочу пожелать вам, чтобы вы в своей службе добились того, чтобы носить генеральские погоны, и хочу пожелать, чтобы этот процесс был не результатом связей и знакомых, а объективной оценки достоинств каждого из вас.

Дорогие присутствующие,

Хочу также поговорить о мире. Республика Армения - миролюбивое государство, и основным гарантом мира являются наши Вооруженные силы, наша армия, однако я хочу указать, какой мир нужен нам. Китайская военная стратегия гласит: талантливые генералы побеждают без войн. Нам нужен именно такой мир. Нам нужны такие Вооруженные силы, нам нужно такое государство, нам нужно такое общество, чтобы все потенциальные противники поняли, что не имеет смысла воевать с нами, ибо итог будет один – поражение всех наших врагов и противников, безоговорочная победа Республики Армения, ее народа и Вооруженных сил. И все мы, независимо от того, какую форму носим, являемся преданными этим победам солдатами, и каждый из нас - от передовой линии до Национального Собрания и здания правительства, должен служить этой миссии, все мы, независимо от того, какие материальные погоны мы носим, мы все несем погоны, переданные нам нашим народом, нашей историей, нашими предками, нашими поколениями, и да здравствуем мы, ибо с честью несем и будем нести эти погоны.

И следовательно, да здравствует Республика Армения,

Да здравствуют Вооруженные силы Республики Армения,

Да здравствует Республика Арцах,

Да здравствует армянский народ, и слава нашим павшим героям, слава нашим офицерам и солдатам, слава нашим поколениям, которые будут нести честь наших побед, которые умножат наши победы. Слава всем вам, и славной службы. Благодарю”.