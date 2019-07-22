В Армении за 6 месяцев 2019 года зафиксирован беспрецедентный рост пожаров, особенно на участках, покрытых травой и растительностью.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель начальника управления по расследованию пожарной и технической безопасности МЧС Армении Сергей Айрапетян.

“Сравнивая с первым полугодием 2018 года, могу сказать, что в первом полугодии 2019 года общее число пожаров в 2,1 раза больше. По сравнению с тем же периодом прошлого года в этом году на травяных участках в 4 раза больше пожаров”, - отметил Айрапетян и добавил, что площадь сгоревших территорий в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По его словам, в период с 1 по 20 июля 2019 года было зарегистрировано более 1200 пожаров, подавляющее большинство из которых было на участках, покрытых травой и растительностью - около 75%.

Айрапетян подчеркнул, что за 6 месяцев текущего года рост пожаров был зафиксирован в мае и июне.

“Основной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор - в основном непотушенные сигареты, выброс мусора в зонах отдыха и т. д. Поэтому МЧС РА призывает граждан быть более бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности”, - сказал заместитель начальника управления по расследованию пожарной и технической безопасности.

Он также подчеркнул, что согласно закону РА “О пожарной безопасности” пожарная охрана является не только делом пожарников-спасателей МЧС, но и совместной силой органов местного самоуправления, государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан.