Parisien: президент и премьер Франции планируют поменять состав правительства

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп могут произвести изменения в составе правительства в сентябре. Об этом сообщает в понедельник газета Le Parisien со ссылкой на сведения советников глав государства и правительства без указания их фамилий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"И президент, и премьер в полной мере отдают себе отчет в том, что необходимо произвести перемены в кабинете министров. Это обязательное условие для того, чтобы придать новую энергию процессу проведения реформ", - заявил изданию один из советников Елисейского дворца. Представитель Матиньонского дворца сообщил, что премьер-министр, "вдохновленный успехом своей речи от 12 июня о курсе правительства, активно работает со своим ближайшим окружением над вопросом изменения состава правительства". "Он намерен, придав таким образом правительству новые силы, активизировать его действия и добиться успеха по целому ряду направлений", - отметил источник.