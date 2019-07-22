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По делу о гибели военнослужащего Амика Варданяна ведется следствие


По делу о гибели военнослужащего Амика Варданяна в одной из воинских частей ВС Армении ведется следствие. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Давид Тоноян.

“Смерть любого солдата, одного из наших коллег, невосполнима и морально влияет на нас. В связи с количеством случаев у нас есть определенное снижение, но у нас есть и определенные недостатки, которые не позволили заранее раскрыть душевное состояние нашего военнослужащего”, - сказал Тоноян.

Министр отметил, что нужно было работать намного больше, добавив, что соответствующие поручения уже даны.

“Больше этого, не могу ничего сказать, поскольку ведется следствие”, - отметил он.

21 июля на боевой позиции одной из воинских частей ВС РА найдено тело рядового Амика Варданяна  2000 г.р.  Военнослужащий получил ранение в области лба.




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