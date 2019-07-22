Доходы госбюджета Армении в первом квартале выросли на 25%

Налоговые доходы, перечисленные в государственный бюджет РА в в первом квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли примерно на 25%.

Как передает «Арменпресс», Комитет по государственным доходам Армении опубликовал объемы налоговых поступлений и госпошлины, перечисленных в госбюджет в январе - июне текущего года. Эта сумма составила 713.3 млрд драмов, вместо 572.9 млрд драмов за тот же период прошлого года. Рост налоговых доходов, собранных в первом квартале, обусловлен в основном ростом налоговых доходов по линии НДС, подоходного налога и налога на прибыль.

За рассматриваемый период доходы по НДС выросли на 19%, по подоходному налогу - на 20%, по налогу на прибыль - на 16%.

В июне текущего года, по сравнению с июнем прошлого года, объем налоговых поступлений в госбюджет вырос на 17%.

В первом полугодии 2019 года, по сравнению с первым полугодием прошлого года, сократились доходы по акцизному налогу, социальным выплатам.

Сравнительный график налоговых поступлений и видов пошлин за то же полугодие текущего и прошлого года