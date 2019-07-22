Никол Пашинян отметил, какой мир нужен Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Министерстве обороны на церемонии вручения дипломов выпускникам военно-учебных заведений отметил, какой мир нужен Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал в своей речи, адресованной лейтенантам, получившим это звание.

“Республика Армения - миролюбивое государство, и основной гарантией мира являются наши Вооруженные силы. Но я хочу подчеркнуть, какой мир нам нужен. Китайская военная стратегия констатирует, что талантливые генералы побеждают без войны, я хочу сказать, что нам нужен именно такой мир, нам нужны такие Вооруженные силы, такое государство, такое общество, чтобы все потенциальные противники поняли, что бороться с нами не имеет смысла, что результат и следствие борьбы с нами одно - поражение всех наших врагов и противников, безоговорочная победа Республики Армения, ее народа и Вооруженных сил. И все мы, независимо от того, какую форму мы носим, являемся преданными солдатами этих побед, и каждый из нас от передовой до Национального собрания и здания правительства, должен служить этой миссии. И все мы, независимо от того, какие погоны мы носим, все мы с почетом носим погоны нашего народа, нашей истории, наших предков, наших поколений, плечи, и да здравствуем мы, за то, что мы их носим и будем носить.

В ходе мероприятия выпускные документы и офицерские кортики получили 244 выпускника военных учебных заведений: Военного университета им. Вазгена Саргсяна МО РА, Военного авиационного университета им. маршала Арменака Хамперянца МО РА, Интернатуры военно-медицинского факультета ЕГМУ, которые продолжат свою службу в армянской армии.