В ближайшие 5 дней в республике сохранится высокая степень пожароопасности

В ближайшие 5 дней в долинах и предгорьях республики ожидается высокий риск возникновения пожаров. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что на территории Армении 22 июля днем, с 23 по 24 июля ожидается погода без осадков, с 25 по 27 июля в отдельных северных районах после полудня ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время грозы возможно усиление ветра до 20-25 м/с. С 26 по 27 июля температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

В Ереване днем 22-го, с 23 по 27 июля ожидается погода без осадков, в вечерние часы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.