С августа в пяти воинских частях армянской армии питание будет предоставляться по новому распорядку

С августа в пяти воинских частях армянской армии питание военнослужащим будет предоставляться по новому распорядку. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Давид Тоноян.

“В течение 3 лет мы должны добиться результата, чтобы все воинские части были обеспечены питанием в одном формате. На данный момент в четырех воинских частях действует новый распорядок, ведутся подготовительные работы для 5-ой воинской части, которая довольно удалена и включена в боевое дежурство. Со следующего месяца в этой воинской части также будет действовать новый порядок предоставления питания.

Министр отметил, что это лучший вариант, когда в рамках государственно-частного сотрудничества повышается качество питания.

19 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил находящуюся в Армавирской области N-скую воинскую часть Министерства обороны Армении, где во время обеда с солдатами лично проверил качество пищи. После обеда премьер-министр отметил, что солдатам дается очень качественная еда.