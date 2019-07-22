Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организации.

"Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано", - говорится в сообщении.

Секретариат организации также распространил заявление Амано, в котором он планировал в письменном виде уведомить Совет управляющих агентства о своей отставке. "За прошедшее десятилетие агентство добилось конкретных результатов для достижения целей программы "Атомы для мира и развития" благодаря поддержке стран-участниц и самоотверженности персонала агентства. Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен странам-членам и сотрудникам агентства", - написал Амано,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее сообщалось, что Амано может покинуть досрочно пост гендиректора агентств в марте 2020 года по причине болезни.