Давид Тоноян в ситуации на границе не видит поводов для беспокойства

Министр обороны Армении Давид Тоноян не видит проблемы в ситуациии на границе. Как передает Арменпресс, об этом Тоноян сказал 22 июля в беседе с журналистами.

“На некоторых участках царит контролируемая напряженность, но у нас нет поводов для беспокойства”, - сказал Тоноян.

Министр отметил, что напряженность связана с проводимыми двусторонними инженерными работами, которые хотя и двухсторонние, однако азербайджанская сторона пытается сорвать работу армянской стороны.