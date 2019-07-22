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Давид Тоноян в ситуации на границе не видит поводов для беспокойства


Министр обороны Армении Давид Тоноян не видит проблемы в ситуациии на границе. Как передает Арменпресс, об этом Тоноян сказал 22 июля в беседе с журналистами.

“На некоторых участках царит контролируемая напряженность, но у нас нет поводов для беспокойства”, - сказал Тоноян.

Министр отметил, что напряженность связана с проводимыми двусторонними инженерными работами, которые хотя и двухсторонние, однако азербайджанская сторона пытается сорвать работу армянской стороны.




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