Давид Тоноян в ситуации на границе не видит поводов для беспокойства
12:37, 22 Июль, 2019
Министр обороны Армении Давид Тоноян не видит проблемы в ситуациии на границе. Как передает Арменпресс, об этом Тоноян сказал 22 июля в беседе с журналистами.
“На некоторых участках царит контролируемая напряженность, но у нас нет поводов для беспокойства”, - сказал Тоноян.
Министр отметил, что напряженность связана с проводимыми двусторонними инженерными работами, которые хотя и двухсторонние, однако азербайджанская сторона пытается сорвать работу армянской стороны.
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