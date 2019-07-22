Выстрел с азербайджанской стороны на нахиджеванском участке не был целевым: Давид Тоноян

Обстрел нахичеванского участка 17 июля азербайджанской армией не был целенаправленнем. Как передает «Арменпресс», об этом 22 июля в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Давид Тоноян.

“ Обстрел не был целевым. В любом случае, мы предприняли меры, а также связались с соседями, чтобы эти случаи не повторялись”, - сказал Тоноян.

В ночь на 17 июля армия Азербайджана, нарушив режим прекращения огня, на участке Нахиджевана открыла огонь по армянским боевым постам. Пресс-секретарь МО Арцрун Ованнисян сообщил, что одна из пуль упала на крышу одного из домов села Елпин.