ЕС готов предоставить консультативную, финансовую поддержку для судебно-правовых реформ

ЕС готов предоставить политическую, консультативную и четко измеримую финансовую поддержку для реформ судебно-правовой системы в Армении. ЕС передаст свой опыт, но ни к чему не будет принуждать, формат реформ решит исключительно Армения. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский, подводя итоги своей дипломатической миссии.

“ЕС выступил с четкой поддержкой в отношении судебно-правовых реформ в Армении. Эта поддержка, как таковая, была представлена нашим армянским коллегам на разных уровнях, начиная с самого высокого уровня. Уверен, что Вы помните, что сказал Дональд Туск на форуме в Армении, что сказал в ходе встреч с премьер-министром и президентом. ЕС определенно нацелен на осуществление усилий армянской стороны в судебно-правовых реформах, в частности, на пути создания действительно независимой, безупречной, эффективной судебной системы. Мы готовы обеспечить политическую поддержку, консультационную поддержку, а также и финансовую поддержку”, - сказал посол.

Свитальский коснулся некоторых публикаций и разъяснил их. Он отметил, что ЕС готов предоставить очень четкое измеримое финансовое содействие процессу судебно-правовых реформ. Этот вопрос обсуждался несколько дней назад в рамках одной очень важной миссии. В Армении принимали своих коллег из различных подразделений Еврокомиссии, а также в Армению прибыли и представители определенной службы, встречались с реформаторами Высшего судебного совета. Свитальский назвал эти обсуждения чрезвычайно конструктивными. “И наша поддержка, я уверен, чрезвычайно важна и с финансовой точки зрения”, - отметил посол.

На данный момент ЕС рассматривает прямую поддержку, направленную на реализацию непосредственных планов правительства. “Мы также говорим о программе многомиллионной поддержки, которая расширится на ближайшие несколько лет в рамках предоставляемого Армении бюджетного пакета. Я должен также подчеркнуть, что наши обсуждения с правительством РА, в частности, с Министерством юстиции, были очень эффективными и конструктивными. Мы с нетерпением ждем конкретных планов, которые на данный момент готовит правительство Армении. И мы в этих планах готовы оказать содействие Армении ”, - сказал Свитальский.

Посол подчеркнул, что ЕС не желает что-либо навязывать, однако готов оказать консультативную поддержку. ЕС готов мобилизовать свою силу, поделиться с армянской стороной опытом, накопленным в результате реформ в других странах. Если Армению заинтересует процесс осуществления реформ в конкретной стране, то ЕС готов пригласить в Армению экспертов, которые приедут и передадут свой опыт. Формат процесса реформ определяется властями Армении независимым, автономным образом. Мы также в своих выступлениях неоднократно отмечали, что восприятие процесса реформ должно быть всесторонним.

“Реформы должны основываться на системном, структурном подходе, находящем место в политическом контексте, а также и в гражданском обществе, в экспертном сообществе. Мы знаем, что обсуждения проходят, особенно с гражданским обществом, на встречи для обсуждения общей концепции реформ приглашаются представители организаций гражданского общества”, - отметил посол.

Он подчеркнул, что эта концепция должна стать результатом усилий Армении. ЕС уверен, что для разработки такого всестороннего и долгосрочного и глубокого видения, в Армении есть человеческие ресурсы, обладающие политическим благоразумием, знаниями, экспертными способностями.