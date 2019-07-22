21 июля в Степанакерте президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на финале Международного конкурса-фестиваля спортивных танцев и вручил призы победителям. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент периодическое проведение подобных мероприятий посчитал важным в культурной жизни страны.