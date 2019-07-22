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Бако Саакян присутствовал на финале Международного конкурса-фестиваля спортивных танцев


21 июля в Степанакерте президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на финале Международного конкурса-фестиваля спортивных танцев и вручил призы победителям. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент периодическое проведение подобных мероприятий посчитал важным в культурной жизни страны.




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