На фоне роста напряженности Кипр - Турция уточнение позиции Армении было важным

Напряженность вокруг исключительной экономической зоны Кипра в последние дни еще более обострилась. Причина - бурильные работы на этой территории, продолжающиеся со стороны Турции, несмотря на призывы международного сообщества, в некоторых случаях и угрозы. Отметим, что в исключительной экономической зоне Кипра, где имеются некоторые запасы газа, еще с мая Турция проводит разведывательные и бурильные работы. Турецкая сторона заявила, что буровые работы продолжатся до 3 сентября, добавив, что любая критика по этим работам неприемлема, и Турция продолжит защищать интересы турецкой общины Кипра. Более того, официальная Анкара заверяет, что полномочия Турции осуществлять работы в исключительной экономической зоне Кипра закреплены международным правом. “Мы, как страна-гарант, привержены защите наших интересов в Средиземном море, а также интересов турок-киприотов. У турецких киприотов равные права на пользование углеводородными ресурсами этой территории, и мы боремся за защиту их интересов”, - сказал президент Турции Эрдоган. Примечательно, что ни Кипр, ни международное сообщество не признают заявленное Турцией право, рассматривая эти действия Анкары исключительно незаконными.

Позже, 10 июля, распространилась информация о том, что в исключительной экономической зоне Кипра свою работу начинают второй и третий турецкие бурильные аппараты, что привело к сравнительно более резкой реакции международного сообщества, учитывая также то обстоятельство, что ранее озвученные призывы официальной Анкарой фактически были проигнорированы. В частности, Греция, ЕС, США и Россия осудили действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра, призвав не обострять ситуацию. 15 июля ЕС даже объявил о введении санкций в отношении Турции, о прекращении диалога высокого уровня и прекращении финансовых потоков в Турцию. Однако в ответ на санкции официальная Анкара приняла решение разместить в исключительной экономической зоне Кипра четвертый буровый аппарат. Примечательно, что действия Турции раскритиковали также Египет и Израиль, которые заинтересованы в разработке нефтяных и газовых месторождений на границе с Кипром. Отметим, что в 2003 и 2010 годах Египет и Израиль подписали соглашение о морских границах, облегчающих распределение запасов нефти и газа в Средиземном море.

Армения также выразила обеспокоенность в связи с проведением новой бурильной операции на северо-востоке Кипра. В заявлении, распространенном МИД Армении содержится призыв к Турции прекратить все действия в исключительной экономической зоне Кипра, уважать суверенитет Республики Кипр и права народа Кипра. Реакция Армении на действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра была достаточно важна, учитывая несколько обстоятельств. Во-первых, с Кипром Армения имеет достаточно тесные и дружественные отношения, а в июне 2019 года был утвержден формат трехстороннего сотрудничества Армения –Греция - Кипр, который поднял на новый уровень сотрудничество Армении с этими странами. В связи с этими факторами было достаточно важно, что Ереван, как партнер Кипра, вместе с другими членами международного сообщества занял четкую позицию и выразил поддержку Никосии.

В сложившейся ситуации желательно, чтобы армянская сторона продолжила оказывать содействие Кипру также и в международных структурах, форматах парламентской дипломатии и, сотрудничая с кипрской стороной, озвучивала незаконные действия Турции, враждебные шаги Анкары, направленные против соседей.

Грета Аветисян