Мэрия Еревана не обсуждает вопрос изменения тарифа на общественный транспорт. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян, коснувшись распространенных в социальных сетях сведений об изменении тарифа на транспорт.

“В минувшие выходные некоторые СМИ и пользователи социальных сетей задавали вопрос, распространенный в Facebook фейковой страницой, с целью создать впечатление, будто городская власть собирается повысить тарифы на общественный транспорт. Сообщаем, что мэрия не обсуждает вопрос изменения тарифа на общественный транспорт. Просим ереванцев в вопросах, касающихся деятельности мэрии, руководствоваться официальной информацией”, - отметил Акоп Карапетян.