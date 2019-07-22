Вице-премьер Тигран Авинян в Бостоне встретился с представителями армянской общины 

Вице-премьер Тигран Авинян вместе с председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном в Бостоне встретился с представителями армянской общины.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в своем выступлении Тигран Авинян отметил, что после продолжавшегося более двух десятилетий переходного экономического периода перед Арменией стоит очевидная задача - прогрессивными темпами улучшить производительность и конкурентоспособность экономики. На пути к достижению этой цели в Армении ключевую роль будет играть продолжительное развитие человеческого потенциала, и, следовательно, приоритетом правительства является повышение качества и доступности образования, науки и услуг здравоохранения.

Вице-премьер отметил, что в современном мире ни одна страна не может достичь высокого уровня устойчивого развития без знаний, технологий и человеческого потенциала, и правительство будет максимально способствовать реализации инновационных идей и инициатив. Он выразил уверенность в том, что творческий потенциал армян способен удовлетворить не только наши потребности, но и потребности международного сообщества, и мы можем создать ценность для всего мира. В ближайшие годы приоритетом будет экономическая политика, способствующая созданию более продуктивных рабочих мест на основе стимулирования экспорта товаров и услуг.

Тигран Авинян подчеркнул, что для достижения вышеупомянутых целей необходимо задействовать талант и энергию армян всего мира. В связи с этим правительство ожидает значительного участия диаспоры в экономических реформах в стране и намерено придать новое качество партнерству Армения-Диаспора.

В этой связи отношения Армения-Диаспора потребуют прочной, долгосрочной и четкой политики, которая будет включать в себя укрепление экономических и предпринимательских связей между Арменией и диаспорой, разработку программ репатриации, в том числе профессиональной репатриации, проведение исследований по раскрытию потенциала диаспоры и работ по стимуляции вовлечения молодежи в жизнь общины и повышению привлекательности Армении.

Вице-премьер призвал соотечественников активно участвовать в строительстве новой Армении путем обмена знаниями и опытом.

Затем состоялся обмен мнениями по темам, волнующим армянскую общину Бостона. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с развитием возобновляемой энергетики в Армении, предотвращением загрязнения Севана и переработкой отходов.

В Бостоне Тигран Авинян возложил цветы к Мемориалу невинным жертвам Геноцида армян.