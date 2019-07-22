Восстанавливается Полностью разрушенная дорога Айреняц – Айкасар – Туфашен - Пемзашен

В сельских общинах Армении продолжаются работы по восстановлению 8 дорог жизненного значения протяженностью 47 км.

Участок дороги М1 – Айреняц – Туфашен - А83 Ширакской области протяженностью 10.5 км, связывающий друг с другом общины Айреняц – Айкасар – Туфашен - Пемзашен, и соедяющий их с межгосударственной дорогой М1 и республиканской Х83, эксплуатировался с 1980-х годов, и не ремонтировался. Движение по полностью разрушенной дороге стало невозможным. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, в этом году восстановление указанного участка дороги было включено в рамки программы “Дополнительное финансирование улучшения дорожной сети жизненного значения”, финансируемой Всемирным банком и правительством РА. Работы здесь начались в июне 2019 года, завершение, согласно договору, предусмотрено через десять месяцев после начала строительства. Строительство осуществляет ООО “Капавор”. На данный момент ведутся работы по строительству дорожного покрытия, восстановлению дренажной системы и строительству тротуаров.

На других территориях республики также продолжаются работы по восстановлению дорог жизненного значения. На отрезке дороги М5 – Сардарапат - Новый Армавир -Т-3-52 длиной около 6.1 км в настоящее время ведутся работы по строительству тротуаров (установка базальтовых бордюр типа 15х30 см, строительство бетонных бордюров, укладка асфальто-бетонной основы тротуаров и асфальтового покрытия), установке водопроводных труб системы водоотвода и строительству фундамента многослойного дорожного покрытия, переработке холодным способом существующего на месте покрытия (recycling).

Отметим, что заказчиком работ по восстановлению дорог жизненного значения является ГНКО ”Организация по реализации транспортных программ” Министерства территориального управления и инфраструктур РА.