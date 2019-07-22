В общине Гандзак начинаются крупные строительные программы

В селе Гандзак Гегаркуникской области начинаются крупные строительные программы, стоимость которых составляет 1 млн долларов США. Как сообщил «Арменпресс» руководитель общины Гандзак Армен Погосян, в общине уже начинаются субвенциальные программы, в рамках которых будут капитально отремонтированы улицы Хачатура Абовяна и Сильвы Капутикян, канал, подпитывающий оросительную систему, расширится сеть ночного освещения. Однако самая крупная дорожно-строительная программа, капитальный ремонт улицы Баграмяна, будет осуществлена на средства госбюджета со сметой стоимостью в 328 млн драмов, в результате чего будет отремонтирована дорога протяженностью 2 км.

На государственные средства и софинансирование муниципалитета в этом году в Гандзаке будет осуществлено строительство на сумму до 1 млн долларов США, из которых 318 млн драмов было выделено из средств госбюджета на асфальтирование улицы Баграмяна. На капитальный ремонт улиц Капутикяна и Абовяна было выделено 34 млн. драмов, на ночное освещение - 17 млн., на капитальный ремонт канала - 16 млн. Для капитального ремонта улиц Капутикян и Абовян правительство Армении инвестировало 60% от общей стоимости программы , а муниципалитет Гандзака – 15%. Остальные 25% инвестировали проживающие за рубежом бизнесмены Гандзака. Для капитального ремонта канала правительство РА вложило 70% стоимости программы, муниципалитет Гандзака – 30%. Для расширения сети ночного освещения правительство Армении инвестировало 65% от общей стоимости программы, а администрация Гандзака – 35%.

Кроме того, за счет средств местного бюджета в течение этого года мы осуществили капитальный ремонт во втором корпусе детского сада и построили один мост, связывающий два квартала”, - отметил Армен Погосян.

С целью ознакомления с началом и ходом программ общину Гандзак посетил губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.

Хосров Хлгатян