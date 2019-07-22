Нужно иметь многокомпонентную программу развития: президент Саркисян завершил визит в Лорийскую обла

Президент Армении Армен Саркисян очень впечатлен достопримечательностями Лорийской природы. Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе рабочего визита в Лорийскую область в беседе с журналистами сказал президент Армении Армен Саркисян. Президент счел необходимым поощрение туризма и, в частности, внутреннего туризма в области, развитие инфраструктур. “Если живешь в Ереване, то по субботам –воскресеньям нет ничего лучше, чем встать и приехать в Лорийскую область или Сюник, Гегаркуник, Гюмри. Нет”, - сказал президент. “Я здесь два дня и полностью перезарядился, потому что здесь общаешься с реальной природой и абсолютной красотой. В течение двух дней у тебя появляется возможность видеть и наслаждаться очень ценными памятниками исторического значения, скажем, Одзунским монастырем или Лорийской крепостью. Многие страны мечтали бы иметь подобную крепость, и эта крепость должна быть не только сохранена и показана, но и должна стать привлекательной и для молодежи, и для народа и для иностранцев. То, что в Армении, в Лори, в 10 - 11 веках была высокая цивилизация, факт, с которым многие не знакомы. Или же разве можно провести субботу-воскресенье лучше, чем наслаждаться молчанием поблизости Дсеха, чистым воздухом, провести ночь, беседуя с родными о поэзии и науке, о нашей культуре. Победать в Ахнидзоре в доме Гранта Матевосяна со его братом и сыном, с его родственниками. Увидеть людей, вдохновивших Гранта Матевосяна, на “Мы и наши горы”. Они реальные люди, и сегодня имеют свои заботы. Или же пообщаться с яркой личностью Ованеса Туманяна, вновь убедившись, что речь идет не только о поэте, но и о великом человеке, великом патриоте”.

Призывая по субботам и воскресеньям посещать достопримечательности Армении, президент Саркисян сказал, что патриотизм - не только служение Родине или участие в войне, но и признание страны.

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