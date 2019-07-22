СМИ: 17 человек осуждены в Иране за шпионаж в пользу США
Суд в Иране вынес приговор в отношении 17 человек, обвиненных в шпионаже в пользу США. Об этом сообщило в понедельник агентство Fars со ссылкой на Министерство информации (разведку) Ирана.
Сообщается, что некоторые из них приговорены к смертной казни,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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