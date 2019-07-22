У граждан Ирана и Армении обнаружены опиум и метамфетамин

Управление по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов продолжает борьбу с незаконным перемещением наркотических средств и психотропных веществ через границу Республики Армения.

Сотрудники управления, на государственном пограничном пропускном пункте “Агарак”, в результате проверки, у прибывшего в Армению из Ирана гражданина РА С. П. обнаружили массу черного цвета весом 338 граммов, похожую на опиум. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, полиэтиленовый пакет с массой самоклеющейся лентой был прикреплен к его ногам.

В результате контроля, осуществленного в другом случае, в салоне грузовика, эксплуатируемого прибывшим из Ирана гражданином ИРИ А. А., под ковриком пассажирского сиденья, была обнаружена кристаллическая масса белого цвета, похожая на наркотик метамфетамин весом в 1,68 грамма.

По указанным случаям материалы, составленные в управлении по борьбе с контрабандой КГД, переданы следственному управлению. Возбуждены уголовные дела по признакам части 1 статьи 267.1 Уголовного кодекса РА. Гражданин РА С. П. и гражданин Ирана А. А. – арестованы.