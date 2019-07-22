Молодежь диаспоры, преподаватели национального танца, руководители хоров пройдут переподготовку в РА

В рамках программы “Шаг к дому” офиса главного уполномоченного по делам диаспоры 21 июля состоялась церемония открытия курсов переподготовки “Молодых лидеров диаспоры” и “Преподавателей национального танца и руководителей хоров диаспоры”. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе главного уполномоченного по делам диаспоры. Приветственное слово главного уполномоченного по делам диаспоры Заре Синаняна передал заместитель руководителя офиса комиссара Ерем Симонян. “От успеха Вашей работы зависит сохранение и укрепление национального самосознания, облика и культуры живущего в чужих странах армянина, особенно молодежи, вовлечение как можно большего числа армян в жизнь местных общин, формирование общеармянского потенциала и единой национальной повестки”, - отмечалось в речи Заре Синаняна.

Главный уполномоченный отметил также важность и того обстоятельства, что в ближайшие дни участники смогут полностью находиться в армяноязычной среде, общаться на армянском языке, знакомиться с общественными и культурными реалиями Армении.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нарине Тухикян поздравила участников программы с пребыванием в Армении. "Думаю, что пребывание в Армении - самое большое наслаждение для каждого армянина, в каком бы уголке мира он ни жил. Я уверена, что этот повод, по которому Вы приехали на родину, Вы используете очень эффективно”.

Ректор Академии государственного управления Арсен Локян выразил надежду, что участники курсов повезут с собой в свои общины кусочек родины и передадут его другим. Проректор Ереванского государственного университета Элина Асриян отметила, что эта инициатива дает возможность еще раз вернуться к корням.

После официальной части последовало выступление джаз-бенда “Ньюанс”.

На курсах молодых лидеров армянской диаспоры участвуют 24 молодых армянина из Ирана, Франции, Грузии, Украины, России, а на курсах педагогов танцев и руководителей хоров 20 молодых представителей диаспор Ирака, Ирана, Греции, Германии, России, Грузии.

Партнерами курсов переподготовки являются Ереванский государственный университет, Академия государственного управления и организация World Vision.