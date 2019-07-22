Трамп намерен обсудить с лидером демократов в Сенате ситуацию с мигрантами из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он намерен провести встречу с лидером демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером (штат Нью-Йорк) по поводу ситуации с мигрантами на границе с Мексикой,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сенатор Чак Шумер и некоторые другие сенаторы-демократы наконец-то посетили южную границу. Это великолепно! <...> Он сказал, что хочет встретиться. Я назначу встречу как можно скорее", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

В конце июня Трамп предупредил, что сотрудники американских правоохранительных ведомств вскоре начнут депортировать миллионы нелегальных мигрантов. Спустя несколько дней он объявил, что проведение рейдов откладывается, поскольку правящая Республиканская партия надеется заключить с демократами компромиссное соглашение, призванное способствовать решению проблемы нелегальной миграции и ужесточению контроля на границе. В середине июля аресты нелегальных мигрантов с целью их последующей депортации начались в некоторых городах США.