Технологическая продукция, производимая в Армении должна использоваться и в нашей стране: Саркисян

В рамках рабочего визита в Лорийскую область президент республики Армен Саркисян посетил компанию “Ваба”, специализирующуюся на производстве градозащитных сетей и систем их установки. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент, в сопровождении директора Армена Гараджяна, обошел завод, ознакомился с производственными мощностями, применяемыми технологиями и продукцией. Было отмечено, что завод оснащен итальянским оборудованием, используются высококачественное итальянское сырье и технологии. Производимые сети защищают урожай не только от града, но и от птиц, насекомых, а также обладают способностью поддерживать температуру. Представляя объемы производства, программы, направленные на расширение и экспорт, представители компании одновременно отметили, что на армянском рынке все еще есть проблема реализации продукции, а также и необходимость субсидирования.

После обхода предприятия, отвечая на вопросы журналистов, президент Саркисян отметил, что продукцию завода не стоит рассматривать только как градозащитную сеть, она имеет комплексное оборонное значение для садов.

“Это современная технология, которая применяется во всем мире. Сети не только защищают от града, но и формируют соответствующий микроклимат. Создано современное производство, которое может экспортировать продукцию, но жалко хорошую продукцию, производимую в Армении, не использовать в нашей стране, особенно на юге, начиная с Араратской долины, где сады нуждаются в такой защите”, - сказал президент, добавив, что нужно поощрять людей пользоваться технологической продукцией, производимой в нашей стране, которая действительно будет полезна именно крестьянским хозяйствам.

В то же время он выразил готовность по возможности оказывать содействие компании.