Посольство Туркменистана в РФ опровергло сообщения о смерти президента страны

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности. Как передает Арменпресс, об этом заявили ТАСС в воскресенье в посольстве республики в Москве.

Ранее в воскресенье ряд СМИ со ссылкой на источники распространил информацию о якобы смерти президента Туркменистана.

"Это абсолютная ложь, - сказал представитель посольства. - Мы опровергаем эти сообщения".