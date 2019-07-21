Заре Синанян   встретился  с представителями Московского комитета  Ай Дат  АРФД

В ходе рабочего визита в Москву Главный комиссар РА по делам диаспоры Заре Синанян 21 июля встретился с представителями Московского комитета Ай дат Армянской революционной федерации (Дашнакцутюн).

«Почувствовали дух консолидации. Вам удалось в особом формате собрать вместе различные круги», - приветствуя Заре Синаняна, сказал ответственный Московского офиса Ай Дата АРФД Нерсес Нерсисян.

Как сообщили Арменпресс в офисе Главного комиссара по делам диаспоры, приветствуя участников, комиссар подчеркнул важность координированного сотрудничества структур, действующих в Армении и Диаспоре, и представил свое видение этого сотрудничества.

«Где бы я ни был, я всегда оставался солдатом Родины», - заключил Заре Синанян.