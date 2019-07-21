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Заре Синанян   встретился  с представителями Московского комитета  Ай Дат  АРФД


В  ходе   рабочего визита в Москву Главный комиссар РА по делам диаспоры Заре Синанян 21 июля встретился  с представителями Московского комитета  Ай дат  Армянской революционной федерации (Дашнакцутюн). 

«Почувствовали дух консолидации. Вам удалось  в особом формате  собрать вместе различные круги», -   приветствуя Заре Синаняна,   сказал ответственный  Московского офиса  Ай Дата  АРФД    Нерсес Нерсисян.

Как  сообщили Арменпресс в офисе  Главного комиссара по делам диаспоры, приветствуя участников, комиссар подчеркнул важность координированного сотрудничества структур, действующих в  Армении и Диаспоре,  и представил свое видение этого сотрудничества. 

«Где бы  я  ни был, я всегда оставался  солдатом Родины», - заключил Заре Синанян.




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