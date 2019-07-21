Президент Армен Саркисян  посетил село Дсех,  где родился Ованес  Туманян

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся в Лорийской области, посетил село Дсех – место, где родился Поэт всех армян, великий Ованес Туманян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян возложил цветы к бюсту поэта, посетил часовню, где захоронено сердце Туманяна.

Президент осмотрел Дом-музей Ованеса Туманяна – его родительский дом, который стал музеем в 1939 году. Он ознакомился с экспонатами, книгами, личными вещами, представляющими жизнь и творчество писателя и отражающими определенные этапы жизни и творчества великого писателя. Президент поинтересовался дальнейшими планами музея.

Он отметил, что каждое поколение армянского народа должно не только читать Туманяна и получать высочайшее эстетическое удовольствие, но и учиться у него.

«Это дань нашим предкам, мы должны ценить, чтить их и принимать принципы, которые они исповедовали – как истинные радетели Родины и народа», - сказал президент.

Он поблагодарил сотрудников музея за сохранение наследия Туманяна и передачу его поколениям.

Армен Саркисян сказал, что как народ мы хорошо известны и узнаваемы благодаря своей культуре, и в этом велик вклад Ованеса Туманяна.

В Дсехе президент Саркисян побеседовал с жителями села, посетил церковь св. Григория Просветителя (V-VIIвв.), помолился и зажег свечу.