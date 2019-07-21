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Президент Армен Саркисян  посетил село Дсех,  где родился Ованес  Туманян


Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся в Лорийской  области,   посетил село Дсех – место,  где родился  Поэт  всех армян, великий  Ованес  Туманян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  Армен Саркисян  возложил цветы  к бюсту поэта, посетил часовню, где  захоронено сердце Туманяна.

 Президент осмотрел Дом-музей Ованеса Туманяна – его родительский дом,  который  стал музеем в 1939 году. Он ознакомился с экспонатами, книгами, личными вещами, представляющими жизнь и творчество писателя и отражающими определенные этапы жизни и творчества великого писателя. Президент поинтересовался дальнейшими планами музея.

Он отметил, что каждое поколение армянского народа должно не только читать Туманяна и получать высочайшее  эстетическое удовольствие, но и учиться у него. 

«Это дань  нашим предкам, мы  должны  ценить, чтить их  и принимать  принципы, которые они исповедовали – как  истинные    радетели  Родины и народа», - сказал президент. 

Он поблагодарил сотрудников музея за сохранение наследия Туманяна и передачу его поколениям.

Армен Саркисян сказал, что как народ мы хорошо известны и узнаваемы благодаря своей культуре, и  в этом  велик вклад  Ованеса Туманяна. 

В   Дсехе президент Саркисян побеседовал с жителями села, посетил церковь св. Григория Просветителя (V-VIIвв.), помолился и зажег свечу.




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