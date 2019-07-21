На боевой  позиции обнаружен труп рядового военнослужащего

На боевой позиции одной из в/частей ВС РА 20 июля обнаружен труп рядового военнослужащего.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

«С болью должен сообщить, что вчера вечером на боевой позиции одной из в/частей ВС РА обнаружен труп рядового военнослужащего Амика Егиевича Варданяна (2000 г/р).

Обстоятельства выясняются. Соболезную семье, родным и друзьям нашего солдата», - как передает Арменпресс, написал он.