На боевой позиции обнаружен труп рядового военнослужащего
На боевой позиции одной из в/частей ВС РА 20 июля обнаружен труп рядового военнослужащего.
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.
«С болью должен сообщить, что вчера вечером на боевой позиции одной из в/частей ВС РА обнаружен труп рядового военнослужащего Амика Егиевича Варданяна (2000 г/р).
Обстоятельства выясняются. Соболезную семье, родным и друзьям нашего солдата», - как передает Арменпресс, написал он.
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