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На боевой  позиции обнаружен труп рядового военнослужащего


На боевой  позиции одной из  в/частей ВС РА 20 июля  обнаружен труп рядового военнослужащего.

Об этом на своей  странице в Facebook написал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

«С болью должен сообщить, что вчера  вечером на боевой  позиции одной из  в/частей ВС РА обнаружен труп рядового военнослужащего Амика Егиевича Варданяна (2000 г/р).

Обстоятельства  выясняются. Соболезную семье, родным и друзьям нашего солдата», - как передает Арменпресс, написал он.

 




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