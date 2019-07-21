В Гюмри премьер-министру  представили 50 инвестиционных программ

После панельных обсуждений в рамках инвестиционного бизнес-форума "Мой шаг во имя Ширакской области" в Гюмри премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении губернатора Ширака Тиграна Петросяна ознакомился с инвестиционным потенциалом региона и существующими проектами. Было представлено 50 инвестиционных проектов, касающихся сфер ИТ, промышленности, туризма, сельского хозяйства и ряда других отраслей.

Как передает Арменпресс, губернатор Ширакской области Тигран Петросян, исполнительный директор компании «Синопсис Армения» Овик Мусаелян, руководитель программы развития предпринимательства в регионах фонда «Инкубатор предприятий» Амалия Егоян подписали меморандум о сотрудничестве – с целью улучшения качества высшего технологического образования и создания инновационной образовательной среды в Ширакской области.

Овик Мусаелян отметил, что около года назад обсуждался вопрос об интегрировании Гюмри.

«Нам говорили, что с гюмрийцами будет очень трудно, потому что есть проблема с доверием и уверенностью. Сразу скажу - это не сложно. И не только не сложно: сегодня мы с губернатором обсуждаем технологические вопросы», - сказал он.

Первое панельное обсуждение было посвящено политике и механизмам поддержки существующих и вновь создаваемых предприятий в Армении. Участниками дискуссии были министр экономики Тигран Хачатрян, министр индустрии высоких технологий Акоп Аршакян, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян.

На конференции также выступили директор по развитию и маркетингу ЗАО «Инекобанк» Ален Налтакян, советник генерального директора ЗАО «Америабанк», член Совета директоров Тигран Джрбашян.

«Ширак – центр искусства, юмора и спорта, обладающий огромным потенциалом для развития туризма, где есть большие человеческие ресурсы. До сих пор самой слабой стороной был зимний сезон, но сейчас мы проводим интересные лыжные туры. Родина армянского Деда Мороза – нашего Санта Клауса, находится недалеко от озера Арпи, и я надеюсь, что эта новая идея осуществится, и у нас будет своя - армянская Лапландия.

Следует отметить, что, к сожалению, большинство туристических компаний не рассматривают Гюмри в качестве туристического направления. Мы хотели бы обратить особое внимание на дороги, начиная с КПП Бавра. Следующая проблема - дорога, ведущая в монастырский комплекс Мармашен, она труднопроходима», - сказал исполнительный директор Berlin Art Hotel, Почетный консул ФРГ в РА Алексан Тер-Минасян.

Артуш Егиазарян, экономист из Гюмри, вернувшийся из Швейцарии в Армению, решил открыть в своем родном Гюмри чайную "Травы и мед" (Herbs and Honey). Она стал одним из любимых мест не только для местных жителей, но и для туристов.

«Десять лет назад я, как и многие, жаловался — виноваты были все, кроме меня. Но потом что-то изменлось в моем сознании, я подумал - а что я сделал для моей республики и моего города? Я решил создать с друзьями небольшую ассоциацию. Я вернулся в Армению 2 года назад, чтобы развивать Гюмри, создал 14 рабочих мест, и еще 10 семей заняты у нас сезонной деятельностью, и теперь мы стараемся расти и двигаться вперед», - сказал Артуш Егиазарян, подчеркнув проблему инфраструктуры.

Арменуи Мхоян