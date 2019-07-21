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Президент Армен Саркисян посетил Агнидзор — «малую родину» Гранта  Матевосяна


В  ходе  своего рабочего визита в Лорийскую область президент РА Армен Саркисян посетил село Агнидзор — «малую родину» выдающегося армянского писателя-прозаика Гранта  Матевосяна. В первом опубликованном  произведении Гранта Матевосяна   «Агнидзор»  его родная деревня представлена  в судьбах его  героев, событиях, выраженных неповторимым языком Матевосяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент Саркисян посетил отчий  дом Гранта Матевосяна, где в настоящее время проживает его брат Амо Матевосян. Президент  в сопровождении брата и сына писателя Давида Матевосяна осмотрел дом, пообедал с ними. В ходе беседы Армен Саргсян и Матевосян вспоминали   истории из жизни Гранта Матевосяна, говорили о  его творчестве. Президент отметил, что для него большая честь находиться в этом доме, где родился гений Матевосяна. 

"Когда ты  находишься здесь, кажется  естественным, что матевосяновское мышление, человеческие качества и матевосяновский  дух должны  были родиться именно здесь – в атмосфере этой  свободы, этой  природы, в   этом покое и… в этих тревогах», - сказал президент.    

Президент Армении, высоко оценивая работы Гранта Матевосяна, отметил, что они актуальны и сегодня.

Директор Фонда Гранта Матевосяна Давид Матевосян  представил деятельность Фонда. Подчеркнув переосмысление литературного наследия, оставленного великим писателем, и упомянув, что 85-летие Гранта Матевосяна будет отмечаться в 2020 году, он также коснулся проблем культурного центра-музея Гранта Матевосяна в Ереване. Давид Матевосян посчитал важным, чтобы жизнь, литература и творчество  Гранта Матевосяна были должным образом представлены обществу и читателям.

На память о визите президента брат Гранта Матевосяна подарил гостю   двухтомник произведений писателя. Президент Саргсян сказал, что эта книга  найдет достойное место в его библиотеке рядом с другими сборниками   произведений Матевосяна.  Армен Саргсян сказал, что  он   покидает очаг Матевосяна  вдохновленным и духовно обогащенным, унося с собой приятные  воспоминания  и кусочек чудесного матевосяновского мира.




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