Президент Армен Саркисян посетил Агнидзор — «малую родину» Гранта  Матевосяна

В ходе своего рабочего визита в Лорийскую область президент РА Армен Саркисян посетил село Агнидзор — «малую родину» выдающегося армянского писателя-прозаика Гранта Матевосяна. В первом опубликованном произведении Гранта Матевосяна «Агнидзор» его родная деревня представлена в судьбах его героев, событиях, выраженных неповторимым языком Матевосяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент Саркисян посетил отчий дом Гранта Матевосяна, где в настоящее время проживает его брат Амо Матевосян. Президент в сопровождении брата и сына писателя Давида Матевосяна осмотрел дом, пообедал с ними. В ходе беседы Армен Саргсян и Матевосян вспоминали истории из жизни Гранта Матевосяна, говорили о его творчестве. Президент отметил, что для него большая честь находиться в этом доме, где родился гений Матевосяна.

"Когда ты находишься здесь, кажется естественным, что матевосяновское мышление, человеческие качества и матевосяновский дух должны были родиться именно здесь – в атмосфере этой свободы, этой природы, в этом покое и… в этих тревогах», - сказал президент.

Президент Армении, высоко оценивая работы Гранта Матевосяна, отметил, что они актуальны и сегодня.

Директор Фонда Гранта Матевосяна Давид Матевосян представил деятельность Фонда. Подчеркнув переосмысление литературного наследия, оставленного великим писателем, и упомянув, что 85-летие Гранта Матевосяна будет отмечаться в 2020 году, он также коснулся проблем культурного центра-музея Гранта Матевосяна в Ереване. Давид Матевосян посчитал важным, чтобы жизнь, литература и творчество Гранта Матевосяна были должным образом представлены обществу и читателям.

На память о визите президента брат Гранта Матевосяна подарил гостю двухтомник произведений писателя. Президент Саргсян сказал, что эта книга найдет достойное место в его библиотеке рядом с другими сборниками произведений Матевосяна. Армен Саргсян сказал, что он покидает очаг Матевосяна вдохновленным и духовно обогащенным, унося с собой приятные воспоминания и кусочек чудесного матевосяновского мира.