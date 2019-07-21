Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание Королю Бельгии

Президент Армен Саркисян 21 июля направил поздравительное послание Королю Бельгии Филиппу в связи с Национальным праздником Королевства Бельгии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян отметил, что Армения придает большое значение перманентно развивающимся дружеским отношениям и стабильному сотрудничеству с Бельгией и заинтересована в углублении и расширении армяно-бельгийского конструктивного диалога как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

«В 2018 году Ваш личный визит в Армению был воспринят армянским народом как еще одно проявление дружбы между нашими народами и странами. Знайте, что Вы долгожданный гость в нашей стране», - говорится в поздравительном послании президента Армении.