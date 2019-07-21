Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль

Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание Королю Бельгии


Президент Армен Саркисян 21 июля  направил поздравительное послание Королю Бельгии Филиппу в связи с Национальным праздником Королевства Бельгии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, Армен  Саркисян отметил, что Армения  придает   большое значение  перманентно развивающимся  дружеским   отношениям и стабильному сотрудничеству с Бельгией  и  заинтересована в углублении и  расширении  армяно-бельгийского конструктивного диалога как в двустороннем, так  и многостороннем форматах. 

«В 2018 году Ваш личный визит в Армению был  воспринят  армянским народом как еще одно проявление дружбы между нашими народами и странами. Знайте, что Вы долгожданный гость в нашей стране», - говорится в поздравительном послании президента Армении.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации