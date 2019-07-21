Никол Пашинян поздравил Шарля Мишеля по случаю Национального праздника Королевства Бельгия

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля по случаю Национального праздника страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании Никола Пашиняна, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Бельгии по случаю Национального праздника Королевства Бельгия.

Армяно-бельгийские отношения, основанные на дружбе, взаимном уважении и общих ценностях, продолжают развиваться и укрепляться на благо наших стран и наших народов.

Уверен, что совместными усилиями возможно расширить существующие дружественные отношения между нашими странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Желаю Вам всего наилучшего и успехов, а дружественному бельгийскому народу - прогресса и благополучия”.