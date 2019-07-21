В проходящем в Ереване первенстве Европы среди команд М19 предстоят игры последнего – третьего тура.

Как передает Арменпресс, обе встречи стартуют в 22:00. На стадионе «Бананц» вышедшая в полуфинал команда Франции сыграет с командой Норвегии, а на стадионе Академии футбола встретятся команды Ирландии и Чехии.

До этого в группе А в полуфинал вышли сборные Португалии и Испании. Последние в полуфинале сыграют со сборной Франции.