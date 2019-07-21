Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль

В группе  В  состоятся последние  матчи  — Евро-2019


В  проходящем в  Ереване  первенстве Европы  среди команд М19 предстоят игры  последнего – третьего тура.

Как  передает Арменпресс, обе встречи стартуют в 22:00. На  стадионе  «Бананц» вышедшая в полуфинал команда Франции сыграет с командой  Норвегии, а на стадионе  Академии футбола встретятся команды  Ирландии и Чехии.

До этого в группе  А  в полуфинал вышли сборные  Португалии и Испании. Последние  в  полуфинале  сыграют со сборной  Франции.




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