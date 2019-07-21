Каждый  пропущенный  гол стал для  нас уроком — капитан команды М19

Капитан армянской команды М19 Арсен Егиазарян считает, что каждый пропущенный гол на Евро-2019 стал для сборной своеобразным уроком.

«Нам удалось дать хороший старт в игре с Португалией, но был назначен 11-метровый — на мой взгляд, незаслуженный. Мы могли пойти на перерыв со счетом 1:1, но не использовали возможность», как передает Арменпресс, сказал Егиазарян в беседе с журналистами.

По мнению капитана команды М19, Евро-2019, который для них уже завершился, стал хорошим опытом, хотя они и проиграли в трех матчах.

«Всегда есть возможность роста, жаль, что так получилось. Каждый пропущенный гол стал для нас уроком. Но все ошибки мы исправим», - сказал он.

В командном этапе Евро-2019 армянская команда М19 в матчах с командами Испании, Италии и Португалии пропустила 12 мячей и заняла последнее место в группе, набрав 0 баллов.