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Каждый  пропущенный  гол стал для  нас уроком — капитан команды М19


Капитан армянской  команды М19 Арсен Егиазарян считает, что каждый пропущенный  гол  на Евро-2019 стал для  сборной своеобразным  уроком.

«Нам удалось дать хороший  старт в  игре  с Португалией, но был назначен 11-метровый — на мой  взгляд, незаслуженный. Мы могли пойти на  перерыв со счетом 1:1, но не  использовали возможность», как  передает Арменпресс, сказал Егиазарян в  беседе с журналистами.

По мнению капитана команды М19, Евро-2019, который  для  них уже  завершился, стал хорошим опытом, хотя они и проиграли в  трех матчах.

«Всегда есть возможность роста, жаль, что так  получилось.  Каждый  пропущенный  гол стал для  нас уроком. Но все ошибки мы  исправим», - сказал он.

В командном этапе  Евро-2019 армянская   команда М19 в  матчах с командами Испании, Италии и Португалии пропустила 12 мячей и заняла последнее место в  группе, набрав  0 баллов.




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