Arsenal выиграл в  товарищеской  игре

Лондонский Arsenal выиграл в очередной товарищеской игре.

Как передает Арменпресс, «оружейники», проводящие в Лос-Анджелесе учебно-тренировочные сборы в рамках International Champions Cup, померились силой с итальянской «Фиорентиной» и одержали победу со счетом 3:0. В составе Arsenal автором дубля стал Нкетиа, также отличился Уиллок.

Член национальной сборной Армении Генрих Мхитарян не был в стартовом составе, но на 63-й минуте вышел на замену.