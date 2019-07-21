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Arsenal выиграл в  товарищеской  игре


Лондонский  Arsenal выиграл в  очередной товарищеской  игре.

Как  передает Арменпресс, «оружейники», проводящие  в  Лос-Анджелесе учебно-тренировочные сборы  в  рамках  International Champions Cup,  померились силой  с  итальянской  «Фиорентиной» и одержали победу со счетом 3:0. В  составе  Arsenal автором дубля  стал Нкетиа, также отличился Уиллок.

Член национальной  сборной  Армении Генрих Мхитарян не  был в стартовом составе, но на 63-й минуте  вышел на  замену.

 




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