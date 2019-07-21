«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Армия Азербайджана стреляла в направлении нахиджеванского участка
Горячая линия с Алиевым действует, но не гарантирует того, что жертв не будет: Пашинян
Кипр завершил внутригосударственные процедуры ратификации соглашения Армения-ЕС
Армения – ключевой партнер России в Закавказье: Лавров
Арарат Мирзоян в США затронул вопрос санкций в отношении Ирана
Гуманитарная миссия Армении подарила медикаменты Армянскому дому престарелых и госпиталю Алеппо
Верховный муфтий Сирии поблагодарил Армению за гуманитарную миссию
В Минске откроется фотовыставка агентств “Арменпресс”и “БелТА” о трагедии в Спитаке
Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием
В Севане купаться безопасно: на заседании правительства обсуждена ситуация вокруг озера
Премьер-министр не исключает изменение Конституции в контексте решения кризиса вокруг КС
Высший судебный совет избрал нового председателя
Никол Пашинян не считает Роберта Кочаряна политзаключенным
КС приостановил производство по делу заявления Кочаряна и обратился в Венецианскую комиссию
Пашинян представил концептуальные положения экономической революции
За первое полугодие этого года в Армению приехало на 14,4% больше иностранцев, чем в прошлом году
Незаконные вырубки будут приостановлены со всей решимостью: Пашинян
Директор СНБ представил два варианта решения ситуации в Иджеване
Представлен окончательный вариант новой транспортной сети Еревана
Заре Синанян посетил центральный офис Союза армян России
В Константинопольском патриархате стали известны имена членов инициативного органа
Турция отреагировала на решение ЕС о санкциях
С маленькими и большими приключениями мы завершили фестиваль — исполнительный директор МКФ
В Ереване будет Национальный стадион: уже есть инвестор