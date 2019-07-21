Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Армия Азербайджана стреляла в направлении нахиджеванского участка

 

 

Горячая линия с Алиевым действует, но не гарантирует того, что жертв не будет: Пашинян

 

 

Кипр завершил внутригосударственные процедуры ратификации соглашения Армения-ЕС

 

 

Арменияключевой партнер России в Закавказье: Лавров

 

 

Арарат Мирзоян в США затронул вопрос санкций в отношении Ирана

 

 

Гуманитарная миссия Армении подарила медикаменты Армянскому дому престарелых и госпиталю Алеппо

 

 

Верховный муфтий Сирии поблагодарил Армению за гуманитарную миссию

 

 

В Минске откроется фотовыставка агентствАрменпрессиБелТАо трагедии в Спитаке

 

 

Президент Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием

 

 

В Севане купаться безопасно: на заседании правительства обсуждена ситуация вокруг озера

 

Премьер-министр не исключает изменение Конституции в контексте решения кризиса вокруг КС

 

 

Высший судебный совет избрал нового председателя

 

 

Никол Пашинян не считает Роберта Кочаряна политзаключенным

 

 

КС приостановил производство по делу заявления Кочаряна и обратился в Венецианскую комиссию

 

 

Пашинян представил концептуальные положения экономической революции

 

 

За первое полугодие этого года в Армению приехало на 14,4% больше иностранцев, чем в прошлом году

 

 

Незаконные вырубки будут приостановлены со всей решимостью: Пашинян

 

 

Директор СНБ представил два варианта решения ситуации в Иджеване

 

 

Представлен окончательный вариант новой транспортной сети Еревана

 

 

Заре Синанян посетил центральный офис Союза армян России

 

 

В Константинопольском патриархате стали известны имена членов инициативного органа

 

 

Турция отреагировала на решение ЕС о санкциях

 

С маленькими и большими приключениями мы  завершили фестиваль  — исполнительный  директор МКФ

 

 

В Ереване будет Национальный стадион: уже есть инвестор

 

 

Пюникпреодолел первый квалификационный раунд Лиги Европы




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