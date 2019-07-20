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Директора Объединения детсадов Ниноцминды призвали к ответственности


Местное телевидение Ниноцминды “Парвана” распространяет информацию о том, что директор ниноцминдского объединения детских садов Нарине Гиносян и её бухгалтер Анжелика Путулян привлечены к уголовной ответственности.

“19 июля 2019 года финансовой полицией по факту превышения служебных полномочий и присвоения несколько тысяч лари бюджетных средств, были привлечены к уголовной ответственности директор ниноцминдского объединения детских садов Нарине Гиносян и её бухгалтер Анжелика Путулян. Против них возбуждено уголовное дело”, -пишет “Парвана”l.




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