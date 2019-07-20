Республика Армения должна вновь обрести былую славу промышленной страны: премьер- министр в Гюмри

Премьер-министр Никол Пашинян 20 июля в Гюмри принял участие в инвестиционном бизнес-форуме “Мой шаг во имя Ширакской области”. Глава правительства сначала посетил организованную в рамках форума выставку, ознакомился с представленным производством действующих в Шираке компаний - сельхозпродукция, перерабатывающая промышленность, текстиль, производство обуви и др. Никол Пашинян поинтересовался у производителей проблемами организации производства и предстоящими планами.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя участников форума, Никол Пашинян отметил, что сегодняшнее мероприятие является хорошим поводом для того, чтобы через год после известных событий обсудить концептуальные подходы экономической политики правительства. “По сути, эти концептуальные положения я должен назвать концептуальными положениями экономической революции, которые мы вскоре обобщим и представим в качестве законченной стратегии того, как мы представляем развитие и экономическую структуру Армении. На данном этапе нам уже удалось сделать важный шаг, речь идет о реформе Налогового кодекса. В контексте экономической политики мы также рассматриваем несколько уровней налоговых изменений - политику в отношении микро-, среднего и макробизнеса”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что макробизнес будет в центре внимания правительства.

Премьер-министр сообщил, что с 1 января следующего года микробизнес будет освобожден от всех видов налогов, а подоходный налог для сотрудников этих компаний будет установлен на уровне 5 000 драмов вместо 23%. “Мы считаем это важным в плане повышения экономической активности, это наша поддержка гражданам и призыв к действию. Мы считаем это важным инструментом для преодоления бедности. Например, в случае семейного бизнеса сегодня мы подняли порог до 24 млн драмов. С 1 января следующего года коммерческие киоски за пределами Еревана также будут пользоваться этой возможностью, речь идет о тех пунктах, которые не действуют в торговых центрах. Гостевые дома с годовым оборотом до 24 млн драмов также воспользуются этой льготой”, - сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, экономическая политика правительства имеет социальную направленность. С 1 июля водители такси, которые не являются индивидуальными предпринимателями, освобождены от уплаты налогов. До этого работающие в Ереване таксисты платили 12 тыс, а в областях - 8000 драмов в месяц. Процесс получения лицензий также бесплатный.

“Это означает, что нашим соотечественникам предоставляется возможность работать, и мы надеемся, что это станет определенным критерием сотрудничества между правительства и гражданами. Освобождая таксистов от налоговых обязательств, мы надеемся, что они будут последовательно работать над обслуживанием и услугами, поскольку каждый турист получает определенные впечатлениям, начиная с такси. Наша задача должна состоять в том, чтобы каждый иностранный посетитель Республики Армения посещал Армению и также призывал своих соотечественников сделать это”, - сказал премьер-министр.

Глава правительства добавил, что с учетом новых налоговых изменений физические лица, занимающиеся кустарным производством, также освобождаются от налога с оборота. Для ресторанов были возвращены действующие до 1 июля 2018 года налоговые рамки, закон получил обратную силу, и ресторанам была предоставлена возможность пересчитать налоги. “Эти действия станут очень важным импульсом для развития туризма. Большинство этих сфер связано с туризмом. По данным Центробанка, в первом полугодии этого года в Армении туристы потратили на около 120 миллионов долларов больше, чем в аналогичный период прошлого год. Я подчеркиваю это со следующей целью: благодаря этой политике мы создаем возможность для граждан Республики Армения заниматься определенной экономической деятельностью”, - сказал глава правительства, добавив, что правительство покончит с экономической системой, связанной с коррупцией, и здесь не будет никакого компромисса.

Коснувшись событий в Иджеване Никол Пашинян подчеркнул, что правительство не намерено идти на какие-либо незаконные компромиссы, и посчитал удивительным мнение о том, что борьба с незаконной вырубкой лесов неправильная, поскольку это деньги людей на пропитание.

“Это непонятный для меня подход. Извините, когда сотрудник дорожной полиции раньше брал тысячу драмов, - это тоже были деньги на пропитание, а взятка для коррупционера - это тоже на пропитание, деньги, которые украл грабитель, - это тоже на пропитание. Мы считаем, что создали достаточное поле для граждан Республики Армения, чтобы иметь возможность зарабатывать свой хлеб творческим трудом, и мы будем последовательно работать в этом направлении”, - сказал Никол Пашинян.

Коснувшись проблемы контрольно-кассовых аппаратов, в частности, вопроса о том, как правительство будет проинформировано о том, что компания, которая освобождена от налогов, имеет оборот в 24 млн драмов в год, премьер-министр сказал: “Есть одна возможность: широкое распространение контрольно-кассовых аппаратов, которые связаны с КГД. Человек должен выдавать чек за каждую сделку, чтобы в итоге мы знали, что происходит. Оправдания, что, вот, посмотрите, налоги очень тяжелые, и наши чеки не будут иметь никакого значения. Если выяснится, что компания является микробизнесом, то она определенно не должна платить налоги. Политика правительства в этом направлении также будет ужесточена. В этом случае закон также должен строго соблюдаться”.

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что преодоление нынешнего экономического состояния нашей страны не будет происходить за счет микробизнеса. “Наша страна должна быть индустриальным государством. В ближайшее время мы сосредоточимся на развитии всех отраслей промышленности. Новыми налоговыми изменениями мы установили равномерный подоходный налог, и я знаю, что существуют некоторые опасения в этой связи, так как в следующем году зарплаты 146 000 человек увеличатся, но они составляют не большинство наших работников, а меньшинство. Не оправдана ли критика, связанная с подоходным налогом? Думаю, мы приняли правильное решение. В Армении широко распространена практика теневых зарплат, внедрением равномерного подоходного налога мы даем шанс работодателям и работникам выйти из тени. Мы должны подождать некоторое время, чтобы понять, как изменится соотношение. В ближайшие годы мы снизим порог подоходного налога до 20%, то есть подоходный налог будет снижен для всех”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что время покажет эффективность применения равномерного подоходного налога.

Премьер-министр отметил, что принятие такой политики также связано с видением правительства будущего Республики Армения. “Нас обвиняют в том, что эта политика проводится для тех, кто получает высокие зарплаты. Мы говорим, что проводим именно политику высоких зарплат. Когда мы говорим, что строим технологическую страну, мы также считаем, что сегмента с низкой заработной платой не должно быть, рынок труда должен выделяться высокими зарплатами и высококвалифицированными работниками. Наше стратегическое видение решения этой проблемы заключается в индустриализации нашей страны, и мы должны решить проблему того, как мы будем поддерживать промышленность и экспортные отрасли. Напомню, что это одно из основных положений программы правительства, но я хочу обратить внимание всех на многослойную культуру поддержки отечественного производства. Граждане и потребители должны во время покупок отдавать предпочтение местным производителям. К сожалению, наше местное производство невелико, и небольшая поддержка может иметь решающее значение”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что и сегодня носит одежду исключительно армянского производства, единственным исключением является галстук.

Говоря об улучшении инвестиционной среды, премьер-министр отметил, что правительство должно попытаться выступить в качестве основного потребителя местной продукции, но при обсуждении этого вопроса исполнительная власть сталкивается с большой проблемой. “Каждый год правительство осуществляет крупные закупки, но, как вы знаете, эти закупки планируются в основном на год. И это, по нашим подсчетам, не может быть привлекательным для наших инвесторов, поэтому мы приняли важное решение. Государственные ведомства и предприятия должны планировать свои покупки на 5-10 лет. Мы планируем расходы ведомств отдельно, но правительство должно консолидировать государственные закупки. Наша задача - выяснить, в течение 10 лет государственные компании, например, сколько компьютеров будут покупать, рассчитать объемы, провести расчеты, понять, может ли в течение 10 лет производство компьютеров в нашей стране быть прибыльным для потенциального инвестора. Если окажется, что в условиях сегодняшнего законодательства это неинтересно, нужно внести изменения, чтобы организовать производство было интересно инвесторам”, - сказал глава правительства, добавив, что в результате с инвестором будет подписан долгосрочный контракт, и в Армении будет организовано производство этого продукта.

По словам премьер-министра, конечно, перед инвестором должна быть поставлена задача найти в ходе закупок партнеров за пределами Армении, чтобы производственный процесс был максимально долгосрочным.

В контексте развития экономики премьер-министр отметил важность осуществления земельной реформы. Никол Пашинян посчитал большой проблемой тот факт, что 30% рабочей силы нашей страны занято в сельском хозяйстве, 14% ВВП составляет сельское хозяйство. “Удельная доля рабочей силы в сельском хозяйстве в Армении должна снизиться, а доля вовлеченных в промышленность - увеличиться. В этом смысле земельная реформа очень важна, что должно дать возможность развивать промышленность, повышать производительность труда. Эти усилия должны стать следующим важным направлением политики нашего правительства.

Мы также рассматриваем технологический сектор как ведущую отрасль экономики. Недавние законодательные изменения создали лучшие условия для стартапов, и мы продолжим эту политику. Для нас также важно ощутимое развитие военно-промышленного комплекса и надеемся, что создание министерства высокотехнологичной промышленности приведет к конкретным результатам”, - сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, в видеоролике о Ширакской области было представлено падение промышленности. “Однажды я сказал, что как промышленные зоны за последние 30 лет превратились в коммерческие территории, так и ярмарки должны быть преобразованы в производственные и промышленные зоны в течение следующих 30 лет, и Республика Армения должна вновь обрести былую славу промышленной страны. Новая промышленность не будет похожа на старую, но у нас достаточно интеллектуального потенциала, посредством образовательных реформ мы сможем постепенно развить этот потенциал шаг за шагом. Мы считаем, что это также решит демографическую проблему в стране”, - отметил премьер-министр, добавив, что эта проблема будет решена не столько посредством социальных программ, сколько посредством эффективной политики превращения Армении в мощную индустриальную страну. Глава правительства напомнил, что демографическая проблема в нашей стране была решена в то время, когда в советское время начала развиваться промышленность.

“То, что мы смогли сделать один раз, сможет сделать то же самое и во второй раз, но на этот раз с учетом прошлых ошибок”, - сказал Никол Пашинян, призвав, чтобы каждый человек начал с принятия внутри себя собственных решений и формирования непоколебимой и неоспоримой воли.

В ходе визита в Технологический центр Гюмри премьер-министр также ознакомился с различными инвестиционными проектами, которые будут реализованы в Ширакской области в сферах сельского хозяйства, туризма, перерабатывающей промышленности и других отраслях.