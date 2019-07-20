Время в Ереване: 11:07:36,   20 Июль

В США Эдмон Марукян представил проводимые в Армении реформы


Глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, находясь в Соединенных Штатах, выступил на организованном Фондом  Карнеги круглом столе  о проводимых в Армении реформах и ожидаемых  событиях. 

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе партии.

«Глава фракции «Просвещенная Армения»Эдмон Марукян, находясь в Соединенных Штатах, выступил на организованном Фондом  Карнеги круглом столе  о проводимых в Армении реформах и ожидаемых  событиях», говорится в  сообщении партии.

Он также отметил, что участники круглого стола интересовались внешнеполитическими подходами Армении, процессом урегулирования нагорно-карабахского конфликта и другими внутренними вопросами.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации