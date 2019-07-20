В США Эдмон Марукян представил проводимые в Армении реформы

Глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, находясь в Соединенных Штатах, выступил на организованном Фондом Карнеги круглом столе о проводимых в Армении реформах и ожидаемых событиях.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе партии.

«Глава фракции «Просвещенная Армения»Эдмон Марукян, находясь в Соединенных Штатах, выступил на организованном Фондом Карнеги круглом столе о проводимых в Армении реформах и ожидаемых событиях», говорится в сообщении партии.

Он также отметил, что участники круглого стола интересовались внешнеполитическими подходами Армении, процессом урегулирования нагорно-карабахского конфликта и другими внутренними вопросами.