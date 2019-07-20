Насыщенная повестка визита Заре Синаняна в Москву

Главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян 20 июля начал свой третий рабочий день в Москве со встречи с представителями организации «Диалог».

Как сообщили Арменпресс из офиса главного комиссара по делам диаспоры, основатель организации Юрий Навоян представил главному комиссару историю организации и ееосновные цели.

Заре Синанян отметил важность формата организованного мероприятия и завершил свое выступление знаменитой китайской пословицей. «Хочешь пройти долгий путь, сделай свой первый шаг». После этого все участники выступили с короткими речами и предложениями о своем видении партнерства Армения-Диаспора. Заре Синанян принял участие в активных дискуссиях после выступлений и ответил на все вопросы.

Организация "Диалог" активно сотрудничает с ведущими российскими аналитическими центрами в Москве, регулярно участвует в международных конференциях. Она организует политические конференции, общественные дебаты, культурные мероприятия и на различных уровнях ведет диалог с политическими партиями и государственными учреждениями.