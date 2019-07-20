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Сос Саркисян был не только великим артистом, но и великим гражданином — президент РА


Президента Республики Армения Армена Саркисяна, находящегося  в Лорийской области с рабочим визитом, в Степанаване встретили песней и танцем, духовым оркестром.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,президент тепло пообщался со степанаванцами. В парке возле улицы имени Соса Саркисяна Армен Саркисян возложил цветы к памятнику Народному  артисту Армении и  СССР, известному актеру Сосу Саркисяну.

Памятник великому  артисту был установлен в 2014 году (автор – известный  архитекторДавидМинасян). Армен Саркисян сказал, что ему посчастливилось лично знать Соса Саркисяна. 

«Это моя дань уважения человеку, который был не только великим артистом,  но и великим гражданином, который всегда думал о своей стране и ее будущем», - сказал президент Армении.

 

 

 

 

 

 

 




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