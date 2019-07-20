С удовольствием буду носить продукцию Гюмри — Пашинян обещал носить подаренную обувь

Перед началом инвестиционного бизнес-форума «Мой шаг – во имя Ширакской области» премьер-министр РА Никол Пашинян встретился с бизнесменами и отметил, что правительственная политика будет направлена на поддержку местного производителя.

Более 60 компаний и индивидуальных предпринимателей представили свою продукцию премьер-министру и гостям, посетившим Гюмри. От внутреннего туризма до путешествий за границу, от исторических мест в регионе до горнолыжных склонов — туристические агентства Ширака представили премьер-министру свои основные туристические маршруты. В последние годы второй по величине город страны стал одним из наиболее интересных туристических мест. Особенно высок поток туристов из России. Помимо красочных и исторических достопримечательностей, их привлекает также самобытная и интересная кухня.

Во время экскурсии по павильонам Пашинянуподарили куклу с его изображением в кепке с надписью «Духóв!» Но это был не единственный подарок. Премьер-министр пообещал носить подаренные ему туфли местной компании ТАВРОС. "С удовольствием буду носить. На данный момент, кроме галстука, на мне все отечественное, так что с удовольствием буду носить и продукциюГюмри", - сказал премьер-министр.

То, что в последние годы хоть и небольшими шагами в Гюмри пытаются восстановитьпотенциал легкой и пищевой промышленности, доказаливсе павильоны. Хотя говорить о прошлых объемах пока рано, у региона есть свое место и роль как на местном, так и на внешнем рынках. В Гюмри производятся одежда, мясо-молочные и др. продукты. Пиво Гюмри с его новым гречневым пивом также было представлено в большом павильоне. Премьер-министр также был приятно удивлен, узнав об открытой накануне шерстяной фабрике в Амасии.

«Я очень рад. Это в первую очередь хорошо для фермеров – они смогут развивать овцеводство".

Премьер-министр также ознакомился с услугами банковских систем региона, а в качестве первого посетителя зарегистрировался на первом в Армении онлайн бухгалтерском сайте SHEMM.

Фото: Мхитара Хачатряна

Арменуи Мхоян