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С удовольствием буду носить продукцию Гюмри — Пашинян обещал носить подаренную обувь


Перед началом  инвестиционного  бизнес-форума «Мой  шаг – во имя Ширакской  области» премьер-министр РА  Никол Пашинян встретился с бизнесменами и отметил, что правительственная политика будет направлена  на  поддержку местного производителя. 

Более 60 компаний и индивидуальных предпринимателей представили свою продукцию премьер-министру и гостям, посетившим Гюмри. От внутреннего  туризма до путешествий за границу, от исторических мест в регионе до горнолыжных склонов — туристические агентства Ширака представили премьер-министру свои основные туристические маршруты. В последние годы второй по величине город страны стал одним из наиболее интересных туристических мест. Особенно высок поток туристов из  России. Помимо красочных и исторических достопримечательностей, их привлекает также самобытная и интересная кухня.

Во время экскурсии по павильонам Пашинянуподарили куклу с его изображением  в кепке с надписью «Духóв!» Но это был не единственный подарок. Премьер-министр пообещал носить подаренные ему туфли местной компании ТАВРОС. "С удовольствием буду носить. На данный момент, кроме   галстука, на мне все отечественное, так что  с удовольствием буду носить и  продукциюГюмри", - сказал премьер-министр.

То, что в последние годы хоть и небольшими шагами в Гюмри пытаются восстановитьпотенциал легкой и пищевой промышленности, доказаливсе павильоны. Хотя говорить о прошлых объемах  пока рано, у региона есть свое место и роль как на местном, так и на внешнем рынках. В Гюмри производятся одежда, мясо-молочные и др. продукты. Пиво Гюмри с его новым гречневым пивом также было представлено в большом павильоне. Премьер-министр также был приятно удивлен, узнав об открытой накануне  шерстяной фабрике в Амасии. 

«Я очень рад. Это в первую очередь хорошо  для фермеров – они смогут развивать овцеводство".

Премьер-министр также ознакомился с услугами банковских систем региона, а в качестве первого посетителя  зарегистрировался на  первом в Армении  онлайн бухгалтерском сайте  SHEMM.

Фото: Мхитара Хачатряна

Арменуи Мхоян

 




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