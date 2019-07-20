Заре Синанян призвал активную армянскую молодежь России к сотрудничеству

Воходе своего визита в Москву главный комиссар Армении по делам диаспоры Заре Синанян19 июля встретился с членами совета общественной организации «Союз армян России». Встреча состоялась в конференц-зале гостиницы «Никольская».

Как сообщили Арменпресс из офиса главного комиссара по делам диаспоры, Заре Синаняна встретил, а затем с приветственным словом выступил основатель Музея культуры армян и народов Москвы Рубен Григорян. Он, в частности, коснулся важности выработки правильного структурного механизма в отношениях Армения-Диаспора и отметил необходимость окончательного восстановления справедливости в новой Армении.

Затем основатели организации, представившись главного комиссара Армении по делам диаспоры, представили историю, основные цели и структуру САР, отметив, что САР представляет собой объединение представителей различных армянских организаций России и является сетевой структурой. САР нацелен на решение проблем армян в России и повышение рейтинга армян в иностранной среде.

В своих выступлениях члены организации выдвинули ряд интересных предложений.

Заре Синанян подчеркнул активную общественную позицию армянской молодежи, проживающей в России, и призвал их к тесному сотрудничеству, отметив, что молодые люди могут общаться со своими сверстниками из других стран, которые на добровольной основе работают в Армении в офисе Уполномоченного по вопросам диаспоры.

Встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ» и завершилась гостеприимством и общей картиной.